F.Bahçe'ye 20'lik yıldızı önerdi

Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Luciano, 20 yaşındaki futbolcu Lincoln'ü teklif etti.

29 Aralık 2020 Salı - 7:40
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Flamengo'nun genç golcüsü Lincoln de Fenerbahçe'nin listesine girdi. 20 yaşındaki sambacı için Kanarya'nın eski yıldızı Luciano'dan olumlu referans geldi.
 
İngiliz ekiplerinin de radarında olan Lincoln, kanatlarda da oynayabiliyor. Brezilya U20 Takımı'nda 11 maçta 4 gol, U17'de 18 maçta 9 gol atarak dikkat çeken 1.78 boyundaki Lincoln'ün kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
 
Flamengo ile bu yıl 14 lig maçında 272 dakika süre alan genç futbolcu, 1 gol attı, 1 de asist yaptı..
 

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Etiketler: lincoln fenerbahçe luciano
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