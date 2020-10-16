F.Bahçe'ye bir Arjantinli daha

Rus basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe'ye Driussi'yi renklerine bağlayacak.

16 Ekim 2020 Cuma - 9:03
İLGİLİ HABERLER
'Fenerbahçe için önümüze bakmanın zamanını geldi' Nabil Dirar için sürpriz teklif Üç dünya devi Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde! Ozan Tufan tepkisi! 'Hadi şimdi vazgeç' 'O futbolcu için gelmez diyorlardı Emre getirdi'

Transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de hedefler bitmek bilmiyor... Bu kez flaş iddia Rus basınından geldi. Habere göre Zenit'te forma giyen ve 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli kanat-forvet Sebastian Driussi'yi 5 kulübün istediği belirtilirken aday kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin ismi de verildi. Direkt görüşmelerin ise ocak ayında yapılacağı da belirtildi.
 
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
 
24 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu Fenerbahçe dışında Wolfsburg, Olympiakos ve Fiorentina kulüplerinin de isimleri verildi. Driussi, Arjantin U17 ve U21 takımlarında toplam 24 kez forma giydi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Arjantinli yıldız, Zenit'ten önce River Plate'de oynamıştı.
 
Fenerbahçe sezon sonunda Driussi'yi de kadrosuna katarsa takımdaki Arjantinli sayısı 3'e yükselecek.
 
(Takvim)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Driussi fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'ye Sosa ve Perotti'den sonra bir Arjantinli daha Fenerbahçe'ye Sosa ve Perotti'den sonra bir Arjantinli daha
Milli futbolcuların yorgunluğu Fatih Terim'i kara kara düşündürüyorMilli futbolcuların yorgunluğu Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor Sadece Türkiye değil Avrupa Meirh Demiral'ı konuşuyorSadece Türkiye değil Avrupa Meirh Demiral'ı konuşuyor Almanya Max Kruse'yi konuşuyorAlmanya Max Kruse'yi konuşuyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.