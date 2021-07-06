F.Bahçeli yönetici Beşiktaş'ın yıldızıyla görüşünce...

Beşiktaş Icrypex'in 22 yaşındaki milli basketbol cusu Şehmus Hazer, Fenerbahçeli Yönetici Sertaç Komsuoğlu'yla yemekte bir araya geldi.

Siyah beyazlı formayla bu sezon 33 maçta görev alan ve performansıyla A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri kadrosunda yer alan Şehmus Hazer'in sarı lacivertli yöneticiyle yemek yediği görüntüler ortalığı karıştırdı.

ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE ÇOK İSTİYOR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getiren milli yıldız, Fenerbahçe'nin Basketbol Şubesi'nden sorumlu Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ile birlikte bugün Anadolu yakasında lüks bir restoranda yemek yedi.

Şehmus Hazer'in, Fenerbahçe Beko 'nun yanı sıra Anadolu Efes tarafından da istendiği ve genç oyuncu için siyah beyazlı kulüple bonservis pazarlığı yapıldığı haberleri gündeme gelmişti.

BEŞİKTAŞ'IN HABERİ YOK: AKSİYONLARI ALACAĞIZ

Beşiktaş kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Şehmus Hazer'in, Komsuoğlu ile yaptığı görüşmeden Beşiktaş yönetiminin haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Basketboldan Sorumlu yöneticisi Umut Şenol açıklamasında "Beşiktaş Basketbolda Hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun." diye konuştu.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ SONRASI İBRE ANADOLU EFES'E Mİ DÖNÜYOR?

Anadolu Efes'in Şehmus Hazer için Beşiktaş’a 700 bin dolar , Fenerbahçe Beko'nun ise ise 600 bin dolar bonservis bütçesi ayırdığı iddia ediliyordu. Bu gelişme sonrası Şehmus Hazer'in yeni adresi de merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ İLE 33 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'a geçen sezon Teksüt Bandırma 'dan transfer olan Şehmus, Basketbol Süper Ligi'inde siyah beyazlı formayla 33 maça çıktı. Maç başına ortalama 32.20 dakika görev alan Şehmus, toplamda 492 sayıyla takımına katkıda bulunurken maç başı 14.91 sayı ortalamasıyla oynadı. 1.90 boyunda olan ve şutör gard pozisyonunda oynayan Şehmus, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyiyor.

Fenerbahçe Beko, son olarak Metecan Birsen 'le 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.