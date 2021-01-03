F.Karagümrük - Trabzonspor (CANLI)

03 Ocak 2021 Pazar - 15:42
| Son Güncelleme : 03 01 2021 - 17:22
57'Fatih Karagümrük'te Arveladze duran pozisyonun ardından topa sert vurduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.
56'ETKİLİ GELDİ! Fatih Karagümrük'te soldan içeriye yapılan ortayla Arveladze buluştu. Onun vuruşu savunmada kaldı.
54'Trabzonspor'da Nwakaeme ceza sahası çizgisinin hemen dışından içeriye ortasını çıkardı ancak savunma uzaklaştırdı.
53'Trabzonspor karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı başladı.
51'Trabzonspor'da sol alandan gelen Nwakaeme topu iki rakibinden kurtararak pasını ceza sahasının hemen dışındaki Ekuban'a çıkardı. Onun sağ çaprazdan vuruşu yandan auta çıktı.
50'Trabzonspor bu dakikalarda orta alanda yaptığı paslaşmalarla oyun
kurma hazırlığında.
48'KAÇTI! Nwakaeme bu kez şansını uzaktan denedi. Ceza sahasının dışından kaleye gönderdiği sert şutunu kaleci Viviano üstten kornere gönderdi.
45'GOL Trabzonspor ikinci yarıyı golle açtı. Serkan'ın sağdan ceza sahası içine gönderdiği ortasında kale önünde buluşan Nwakaeme dokunuşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
45' İLK YARI SONA ERDİ... 0-0
43'Trabzonspor'da Djaniny sağ kanattan ortasını ceza sahası içindeki Ekuban ile buluşturmak istedi ancak Fatih Karagümrük savunması ayak koydu.
42'Trabzonspor'da Nwakaeme'nin soldan ceza sahası içine yaptığı ortasını savunma uzaklaştırdı.
39'Trabzonspor'da savunmanın kendi ceza alanındaki anlaşmazlığında topla buluşan Sobiech vuruşunu yaptı ancak top savunmadan kornere çıktı.
38'Trabzonspor'da Djaniny soldan topu taşıdı ve ceza sahası içinde pozisyon şansı aradı ancak Roco ayak koydu ve top kornere çıktı.
31'Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ceza sahası içinde Marlon ile mücadeleye girdi ancak başarılı olamadı. Marlon topu uzaklaştırdı fakat Jimmy Durmaz'ın faulüyle yerde kaldı. Oyuncunun önemli bir şeyi yok.
29'Karşılaşmanın üçte birlik bölümü geride kalırken 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Maçın ilk yarısı sık yaşanan sakatlıklar ve fauller nedeniyle temposu düşük başladı.
23'Fatih Karagümrük'te Badou Ndiaye kendini sol ayağında yaşadığı problem nedeniyle yere bıraktı. Tedavisi saha kenarında yapılan oyuncu, karşılaşmaya yeniden dahil oldu.
23'Ndiaye oyuna devam ederken karşılaşma hakem atışıyla yeniden hareketlendi.
22'Sağlık görevlileri Ndiaye için oyun alanına geldi.
21'Fatih Karagümrük'te Ndiaye, Abdulkadir Parmak ile girdiği mücadelede yerde kaldı.
17'UĞURCAN KURTARDI! Ceza sahası içindeki Jimmy Durmaz'ın sağ çaprazdan şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
16'AZ FARKLA! Trabzonspor'da Ekuban'ın sağ çaprazdan ceza sahası içine yaptığı pasla Flavio buluştu ve yerden vuruşunu yaptı ancak top yandan az farkla auta çıktı.
15'Biglia'nın ceza sahasının uzağından kullandığı ortaya ceza sahası içindeki Karagümrüklü oyuncular hareketlendi ancak savunma uzaklaştırdı.
15'Fatih Karagümrük, Flavio'nun faulünün ardından serbest vuruş kazandı.
14'Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem'in soldan kullandığı uzun tacını kaleci Uğurcan Çakır kolayca kontrol etti.
11'Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy GOL pozisyonunu VAR'da inceliyor.
9'GOL İPTAL! Trabzonspor sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içine yapılan ortayı Ekuban kafayla yükselerek ağlara gönderdi. Devamında pozisyon VAR'da incelendi ve iptal kararı çıktı.
5'Pozisyon şansı arayan Trabzonspor'da sol kanattan Djaniny'nin koşu yoluna doğru yapılan pasa Djaniny yetişemedi ve top auta çıktı.
3'Fatih Karagümrük'te sol alanda topla buluşan Ndiaye, son çizgiye kadar indi ve topu ceza sahasına ortaladı ancak öncesinde top auta çıkmıştı.
2'Fatih Karagümrük, kendi yarı alanında paslaşmalarla oyun kurma hazırlığında.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geliyor....
KARAGÜMRÜK'ÜN 11'İ
Viviano, Ramazan
, Roco, Fatih, Balkovec; Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech
TRABZONSPOR'UN 11'İ:
Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny