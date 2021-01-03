F.Karagümrük - Trabzonspor (CANLI)

57'Fatih Karagümrük'te Arveladze duran pozisyonun ardından topa sert vurduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.

56'ETKİLİ GELDİ! Fatih Karagümrük'te soldan içeriye yapılan ortayla Arveladze buluştu. Onun vuruşu savunmada kaldı. 54'Trabzonspor'da Nwakaeme ceza sahası çizgisinin hemen dışından içeriye ortasını çıkardı ancak savunma uzaklaştırdı.

53'Trabzonspor karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı başladı. 51'Trabzonspor'da sol alandan gelen Nwakaeme topu iki rakibinden kurtararak pasını ceza sahasının hemen dışındaki Ekuban'a çıkardı. Onun sağ çaprazdan vuruşu yandan auta çıktı.



50'Trabzonspor bu dakikalarda orta alanda yaptığı paslaşmalarla oyun kurma hazırlığında. 48'KAÇTI! Nwakaeme bu kez şansını uzaktan denedi. Ceza sahasının dışından kaleye gönderdiği sert şutunu kaleci Viviano üstten kornere gönderdi. 45'GOL Trabzonspor ikinci yarıyı golle açtı. Serkan'ın sağdan ceza sahası içine gönderdiği ortasında kale önünde buluşan Nwakaeme dokunuşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 45' İLK YARI SONA ERDİ... 0-0 43'Trabzonspor'da Djaniny sağ kanattan ortasını ceza sahası içindeki Ekuban ile buluşturmak istedi ancak Fatih Karagümrük savunması ayak koydu.

42'Trabzonspor'da Nwakaeme'nin soldan ceza sahası içine yaptığı ortasını savunma uzaklaştırdı.

39'Trabzonspor'da savunmanın kendi ceza alanındaki anlaşmazlığında topla buluşan Sobiech vuruşunu yaptı ancak top savunmadan kornere çıktı.

38'Trabzonspor'da Djaniny soldan topu taşıdı ve ceza sahası içinde pozisyon şansı aradı ancak Roco ayak koydu ve top kornere çıktı.

31'Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ceza sahası içinde Marlon ile mücadeleye girdi ancak başarılı olamadı. Marlon topu uzaklaştırdı fakat Jimmy Durmaz'ın faulüyle yerde kaldı. Oyuncunun önemli bir şeyi yok.



29'Karşılaşmanın üçte birlik bölümü geride kalırken 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Maçın ilk yarısı sık yaşanan sakatlıklar ve fauller nedeniyle temposu düşük başladı.