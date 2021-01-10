Falcao açıklaması bomba etkisi yarattı!

Dün akşam Gençlerbirliği maçından sonra açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Falcao'ya da değindi.

10 Ocak 2021 Pazar - 10:19
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç sonu Falcao ile ilgili konuştu.
 
"Falcao bir marka. Talihsizlikler yaşıyor. Ben izin verdim kendisine, İspanya'da tedavi görecek. Hem karakterli bir futbolcu. Hem de iyi bir insan. Futbolculuğuna söyleyecek laf yok. İnanıyorum ki ve biliyorum ki Falcao, herkesten fazla rahatsız faydalı olamadığı için. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Oynadığı, oynamadığı hiç önemli değil. Falcao'yla 45 dakika görüştük. Gerekirse yine bu forma her zaman onundur. Başka bir tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır oynasa da oynamasa da..."
 

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Etiketler: falcao fatih terim
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