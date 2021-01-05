Falcao'da flaş gelişme! Galatasaray'ı sildi yeni takımını takip etti

Kolombiyalı yıldız Falcao, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı silip İnter Miami'yi takip etti.

05 Ocak 2021 Salı - 14:04 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 14:13
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'dan şaşırtan bir hareket geldi. Son olarak Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 34 yaşındaki futbolcu Instagram biosundan "Galatasaray" yazısını sildi. Golcü oyuncu ayrıca isminin transferde geçtiği Inter Miami kulübünü de takibe aldı.
 
Galatasaray'a geldiği günden bu yana attığı gollerden çok sakatlığıyla konuşulan Falcao'nun bu hareketi devre arasında Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi. Kulüpten net 7 milyon Euro kazanan Falcao geçen sezon 22 maçta 11 gollük performans sergilerken bu sezon 9 maçta forma giymiş ve 5 gol, 2 asistle oynamıştı. Sezona muhteşem başlayan Kolombiyalı yıldız Ekim ayında oynanan Erzurumspor maçından sonra sakatlanmış ve uzun süre sahalar dönememişti.
 
 

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Etiketler: falcao inter miami galatasaray
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