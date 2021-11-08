Falcao'dan kötü haber! Sakatlık peşini bırakmıyor! 4 hafta...

Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao'dan kötü haber... Rayo Vallecano sağlık personeli, Falcao'nun sağ uyluk kasında yırtık yaşadığını bildirerek tahmini 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

AA 08 Kasım 2021 Pazartesi - 20:22
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Galatasaray'da oynadığı dönemde de sürekli sakatlıklar yüzünden gerçek performansından uzak kalan ve sonrasında Rayo Vallecano'da  oynadığı 7 maçta 5 gol atarak gözleri tekrar üzerine çeken Kolombiyalı 35  yaşındaki Radamel Falcao'nun sakatlık kabusu İspanya'da da başladı. 
 
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, dün  sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci yarı oyuna girdikten 7 dakika sonra gol atan ve hemen sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan Falcao  hakkında kulüpten yazılı açıklama yapıldı.
 
Rayo Vallecano sağlık personeli, Falcao'nun sağ uyluk kasında yırtık  yaşadığını bildirerek tahmini 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
 
Real Madrid'e karşı dün oynadıkları maçta Rayo Vallecano'da yedek  başlayan ve 69. dakikada oyuna giren Falcao, takımı 2-0 yenik durumdayken 76.  dakikada rakip ağları havalandırarak farkı 1'e indirmişti. Falcao, 80. dakikada  sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
 
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 7  maçta 5 gol atan Falcao, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış ve bu yüzden  Real Madrid maçında yedek başlamıştı.
 

 

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Etiketler: Galatasaray Radamel Falcao Rayo Vallecano
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