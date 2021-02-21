Falcao fiyaskosu! 43 oldu

Dün akşam Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Falcao tam 43 maç kaçırdı.

21 Şubat 2021 Pazar - 11:07
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Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Galatasaray formasını en son 16. haftada 0-0 biten Antalya maçında giymiş, ardından tedavi için İspanya'ya gitmişti. Fenerbahçe derbisinden önce Türkiye'ye dönen Falcao 3 hafta geçmesine rağmen kadroda yer bulamadı.
 
Yıldız oyuncu Alanyaspor maçı için Belek'te yapılan kampa dahil edilse de maç kadrosunda yer bulamadı. 50 gündür takımdan uzak olan Falcao Sarı-Kırmızılı formayla 31 maça çıktı, 43 maçı kaçırdı.
 
Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan 34 yaşındaki futbolcunun maaşı, bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu buluyor.

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Etiketler: falcao galatasaray
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