Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Flaş açıklama

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği yıldız golcü Falcao için Jhon Mario Ramirez devreye girdi.

02 Şubat 2021 Salı - 14:48
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması! Covid testi... F.Bahçe maçı öncesi Boupendza'dan G.Saray açıklaması DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed antrenmanda! Sürpriz transfer! Cimbom 4,2 milyon lirayı kasasına koydu Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya sattı

Ara transfer döneminde Mbaye Diagne'yi Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralayan Galatasaray, forvet bölgesi için Zamalek'ten Mostafa Mohammed ve Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.
 
Sarı-Kırmızılılar'ın sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ile ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İspanya'ya tedavi olmaya giden Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taran, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından İstanbul'a dönüş uçağından bir fotoğraf paylaşmıştı.
 
"FALCAO'NUN GELMESİ İÇİN ARABULUCUK YAPACAĞIM"
 
Kolombiya basınında ise Radamel Falcao'nun Millonarios'e transfer olacağı iddiaları devam ediyor. Bu iddialarla ilgili son açıklama ise Kolombiya'nın efsane futbolcularından biri olan Jhon Mario Ramirez'den geldi.
 
Caracol Radyosu'nda Vbar isimli programda konuşan Ramirez, "Radamel'i çok küçük yaşından beri hatırlıyorum. Antrenmanlarımızda bizi izlemeye gelirdi. Bana birçok Millonarios taraftarı mesaj attı. Falcao ile birçok kez konuşurken gelip gelmeyeceğini sordum. Falcao'nun kariyerinin sonunda başka düşünceleri var, ancak Millonarios'un büyük bir hayranı. Bana 'şimdilik değil' yanıtını verdi. Onun buraya gelmesi için arabuluculuk yapacağıma söz veriyorum. Onu Kolombiya'da forma giyerken görme hayali bana büyük mutluluk veriyor" dedi.
 
FATİH TERİM: BAŞKA TASARRUFU OLURSA SAYGI DUYACAĞIZ
 
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Radamel Falcao ile ilgili olarak şunları söylemişti:
 
"Falcao, önemli bir isim, marka. Talihsizlikler yaşıyor. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Falcao ile İspanya'ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: falcao Jhon Mario Ramirez Millonarios
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Mauro Icardi - Wanda Nara çifti hayatının şokunu yaşadı! Mauro Icardi - Wanda Nara çifti hayatının şokunu yaşadı!
Fenerbahçe'de sürpriz Altay Bayındır gelişmesi! Yönetim yerine kaleci bile bulduFenerbahçe'de sürpriz Altay Bayındır gelişmesi! Yönetim yerine kaleci bile buldu Beşiktaş'a transferde büyük şok! Resmen çıldırttı gitmemek için...Beşiktaş'a transferde büyük şok! Resmen çıldırttı gitmemek için... Sadece 1 milyon euro'luk limit vardı! İşte Galatasaray'ın 5 transferi ve maliyetleriSadece 1 milyon euro'luk limit vardı! İşte Galatasaray'ın 5 transferi ve maliyetleri
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.