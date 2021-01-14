Falcao gidiyor! İşte resmi teklif yapan ilk kulüp

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Falcao için Portland Timbers resmi teklifte bulundu.

14 Ocak 2021 Perşembe - 8:21 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 8:23
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Falcao, Galatasaray'a gelmeden bir yaz önce, Kolombiyalının sarı kırmızılılara transferi için inisiyatif kullanan futbolcu temsilcisi Fatih İlek, önemli açıklamalar yaptı.
 
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İlek, "Sezon başında kendisine ulaşan teklifler oldu Diagne, ama kulüpler düzeyinde anlaşma olmadı. Bu dönem Diagne'ye resmî bir teklif gelmedi. Sadece soranlar var. Daha önemlisi Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılma durumu var. Falcao ayrılırsa, Galatasaray, Diagne'yi elden çıkarmak istemeyebilir. Şu ana kadar Diagne için ilgi var, teklif var; ama bundan sonra süreç hızlanabilir" ifadelerini kullandı.
 
"Falcao'nun tüm maaşını ödeyeceğini taahüt etti"
 
İlek, "Falcao, Galatasaray'a gelmeden önce de sakatlık sorunları yaşıyordu. Bütün maçlarda 90 dakika oynamıyordu; ama bir Falcao Falcao'dur. Galatasaray da buna inanarak transfer yaptı. Şu anda MLS'den teklif aldı. Bu takım Inter Miami değil. Talip olan takım, transfer bedeli ödeyemeyeceğini; ama Falcao'nun tüm maaşını ödeyeceğini taahüt etti. Galatasaray'ın 5 milyon Euro maaş yükünden kurtulması 70-80 milyon lira artı demek. Bu nedenle Galatasaray bunu kabul edecektir. ABD'de bazı kulüpler talep etti, Avrupa'dan gelebilecek oyuncular için 10-15 gün ek süre verecekler. Bence yüzde 60-70 ayrılma ihtimali var. ABD'nin doğu kanadın kulüpler var Falcao'yu isteyen. Galatasaray için kârlı bir iş olabilir. Ayrıca reklam yüzü de olur orada Falcao, elbette imaj değeri için de istiyorlar onu. Orada lig bizdeki kadar sert değil. Örneğin burada 10 maç oynuyorsa orada 20 maç oynar" dedi.
 
Radamel Falcao'ya talip olan MLS kulübünün Portland Timbers olduğu öğrenildi. Takımın Venezuellalı teknik direktörü Giovanni Savarese'nin tecrübeli golcüyü özellekle istediği, bu kulüpten Galatasaray'a geçen yılın son günlerinde resmî teklif geldiği öğrenildi.
 
Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz, Ocak ayında Falcao ile ilgili başka gelişmeler olabileceğini söylemişlerdi. Şu anda Madrid'te bulunan Kolombiyalı futbolcu, Real Madrid'in fizyoterapisti Joaquin Juan'ın nezaretinde rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.
 
Daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerinin bir döneminde MLS'de oynamak istediğini belirten Falcao'nun Portland ekibinin teklifi ile ilgili kararı merakla bekleniyor. (Ajansspor)
 

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Etiketler: falcao Portland Timbers galatasaray
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