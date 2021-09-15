Falcao için ödenen tazminat bedeli açıklandı!

15 Eylül 2021 Çarşamba - 16:00
Divan Kurulu toplantısında konuşan Elmas
, "Falcao'nun 9.6 milyon dolar
brüt kontratı ve oynadığı 5 maç başına aldığı bir prim vardı. Yolları ayırırken, bu sene alacağı toplam 6,5 milyon euro ücretten de yarı yarıya paylaşarak yolları ayırdık. Jimmy Durmaz'ın sakatlığı vardı, yolları ayırdık, ona da bir fesih tazminatı verdik, bizimle alan kulüp arasında fark oluyor, yolları ayırırken bazı arkadaşlarımıza ciddi ücretler vermek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ödenen tazminat bedelleri
Radamel Falcao: 3 milyon euro
Jimmy Durmaz: 200 bin euro