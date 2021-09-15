Falcao için ödenen tazminat bedeli açıklandı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao için ödenen tazminatı açıkladı.

15 Eylül 2021 Çarşamba - 16:00
İLGİLİ HABERLER
Burak Elmas açıkladı! 48.2'den 35 milyon euro'ya düşeceğiz Lorik Cana: Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç Hangi 'benden daha yetenekli' dedi G.Saray Enes Sali'yi... Fatih Terim'in aba altından sopa gösterdiği iki futbolcu belli oldu İşte Galatasaray'ın 3.forması

Divan Kurulu toplantısında konuşan Elmas, "Falcao'nun 9.6 milyon dolar brüt kontratı ve oynadığı 5 maç başına aldığı bir prim vardı. Yolları ayırırken, bu sene alacağı toplam 6,5 milyon euro ücretten de yarı yarıya paylaşarak yolları ayırdık. Jimmy Durmaz'ın sakatlığı vardı, yolları ayırdık, ona da bir fesih tazminatı verdik, bizimle alan kulüp arasında fark oluyor, yolları ayırırken bazı arkadaşlarımıza ciddi ücretler vermek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Ödenen tazminat bedelleri
 
Radamel Falcao: 3 milyon euro
Jimmy Durmaz: 200 bin euro

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: falcao galatasaray falcao tazminat
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Trabzon dönüşü kıyamet koptu! Galatasaray'da Fatih Terim Mostafa Mohamed'i takımdan gönderiyor Trabzon dönüşü kıyamet koptu! Galatasaray'da Fatih Terim Mostafa Mohamed'i takımdan gönderiyor
Galatasaray - Lazio maçı öncesi İtalyanlara konuştu! Fatih Terim aldığı teklifleri açıkladı 'Ekonomik açıdan...'Galatasaray - Lazio maçı öncesi İtalyanlara konuştu! Fatih Terim aldığı teklifleri açıkladı 'Ekonomik açıdan...' Hagi Galatasaray'a önerdi Fatih Terim hemen harekete geçti! 'Benden daha yetenekli'Hagi Galatasaray'a önerdi Fatih Terim hemen harekete geçti! 'Benden daha yetenekli' Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı öncesi Erling Haaland hakkında Rummenige'den olay yaratan iddiaBeşiktaş - Borussia Dortmund maçı öncesi Erling Haaland hakkında Rummenige'den olay yaratan iddia
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.