Falcao ilk antrenmanına çıktı forma numarası şaşırttı

Rayo Vallecano'ya transfer olan Falcao'nun 3 numarayı giymesi bir hayli şaşırttı.

15 Eylül 2021 Çarşamba - 11:34
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Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra İspanya’nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, transferinin tamamlanmasının ardından yeni takımında giyeceği forma numarasını seçti. Ancak Kolombiyalı futbolcunun seçtiği forma İspanya ve İngiltere ve Kolombiya başta olmak üzere bir çok yerde olay oldu.
 
İlk antrenmanına çıktı
 
Rayo Vallecano ile ilk antrenmanına çıkan tecrübeli golcü, La Liga’da 3 numaralı forma ile top koşturacak. Kariyeri boyunca oynadığı Atletico Madrid, Porto, Chelsea, Manchester United gibi takımlarda 9 numaralı formayı giyen oyuncu; Galatasaray’da da dokuz numaralı sarı-kırmızılı forma ile top koşturmuştu.
 
‘Tutucuların gözünde bir suç’
 
İngiliz Daily Mirror gazetesi yıldız futbolcunun forma numarası seçimini masaya yatırdı. 3 numaralı formayı futbolda geleneksel olarak sol bek pozisyonunda oynayan isimlerin giydiğine dikkat çekilen haberde ‘Tutucu futbolseverlerin gözünde bu bir forma suçu. Onlar bu numaranın Falcao’ya uymadığını, bir santrfor için uygun olmadığını düşünürler’ satırları yer aldı.
 
‘Tuhaf seçim, egzotik numara’
 
Arjantin’den Tyc Sports’ta da konuyla ilgili bir habere yer verildi. ‘Radamel Falcao’nun Rayo Vallecano’daki tuhaf seçimi’ başlığını taşıyan haberde “Kaplan yeni bir maceraya atıldı ama bu sefer sırtında egzotik bir numara taşıyacak” ifadeleri kullanıldı. 9 numaralı formanın İspanyol ekibinde dolu olması nedeniyle ortaya çıkan durum sosyal medyada futbolseverler arasında da geniş yankı buldu. (Skorer)

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Etiketler: falcao rayo vallecano
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