Falcao'nun menajeri çağrıldı! Sözleşmesi feshediliyor

Kendisine henüz yeni bir kulüp bulamayan Falcao'nun menajeri İstanbul'a davet edildi.

08 Ağustos 2021 Pazar - 9:43
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Başkan Burak Elmas geçtiğimiz hafta Radamel Falcao ile görüşerek, "Kendine takım bul" demişti. Bu gelişme üzerine Kolombiyalı yıldız kendisini isteyen takımlarla görüşmelere başlamıştı.
 
Takvim'in haberine göre, Cumartesi günü Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle daha geldi. Sarı-Kırmızılılar, Falcao'nun menajerlik şirketiyle temasa geçerek İstanbul'da görüşme talep etti.
 
Önümüzdeki hafta Gestifute şirketinden bir yetkilinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmede Falcao'nun sözleşmesinin fesih şartları masaya yatırılacak.

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Etiketler: falcao galatasaray
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