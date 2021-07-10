Falcao'nun yanıtı yönetimi şok etti

Falcao'yla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray yönetimine '8 milyon euro'yu bulursam gideceğim' yanıtı veren Kolombiyalı yıldız şok etti.

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 8:41
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Galatasaray'da gündem bir kez daha Radamel Falcao… 2019-20 sezonu öncesinde transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, 5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra 3 milyon Euro da bonus kazanıyor. Sakatlıklardan dolayı sarı-kırmızılılar bir türlü 35 yaşındaki golcüden yeterli verimi alamazken, güçlü kontratı nedeniyle de yönetimin eli kolu bağlı durumda. Sarı-kırmızılı idareciler, oyuncu ile görüşürken kariyeri için kararının ne olduğu sorusunu direkt olarak yöneltti. Takımdan ayrılması hep konuşulan oyuncu istediği teklifin gelmesi halinde ayrılmak için sorun çıkarmayacağını belirtirken, bu ücretin yıllık 8 milyon Euro olduğunun altını çizdi. Galatasaray yönetimi bu yanıt sonrasında beklemeye geçerken, forvet transferinde Falcao ve Diagne'nin durumuna göre ilerleyecek. Cimbom'un göndermek istediği Ryan Babel ve Sofiane Feghouli konusunda ise hareket şansı çok az. İki oyuncu da kontratlarının son yılında ve Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. 

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Etiketler: falcao galatasaray
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