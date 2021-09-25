Falcao Rayo Vallecano'ya dünyanın formasını sattırdı

Galatasaray'dan İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Falcao'nun forma satışları dikkat çekti.

25 Eylül 2021 Cumartesi - 10:05
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Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra imza attığı Rayo Vallecano'da adeta yeniden doğan Radamel Falcao yeni takımının ticari faaliyetlerini büyük ölçüde artırdı.
 
Falcao'nun özellikle mütevazı Madrid ekibinin forma satışlarını patlattığı ifade edilirken İspanyol basını Kolombiyalı oyuncunun 1 hafta içerisine tarihinin en yüksek forma satış rakamlarına ulaştığı belirtiliyor. 80 euroluk forma fiyatına taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.
 
Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa yaptığı açıklamada Falcao'nun takıma kazandırılmasında ilk amacın ticari beklenti olmadığını belirterek, "Öncelikli olarak sportif anlamda bize neler katacağı planlandı." diye konuştu.
 
Radamel Falcao Rayo Vallecano'da iki maçta 40 dakika forma giymesine rağmen attığı iki golle takımına şimdiden beklenenin ötesinde bir katkı sağlamış oldu. (Sporx)

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Etiketler: falcao rayo vallecano
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