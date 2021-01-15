Falcao rüyası! Yeni talibi çıktı

Galatasaray'da bir türlü isteneni veremeyen Radamel Falcao için yeni bir gelişme yaşandı. ABD medyasında yer alan haberlerde Portland Timbers kulübü Falcao'ya talip oldu.

10 Şubat tarihinde 35 yaşına girecek Kolombiyalı forvet için Portland Timbers kulübü sahibi Merritt Paulson'ın çok istekli olduğu vurgulandı. Galatasaray 'ın da bu sıralar elden çıkarmaya sıcak baktığı deneyimli yıldız için sıcak gelişmelerin yaşanacağı aktarıldı.

Aynı zamanda Falcao'nun da ABD'de MLS'te oynamayı istediği ve bu nedenle Portland Timbers'ın ilgisine yakın davranacağı ifade edildi. Portland Timbers'ın Galatasaray'dan onay alacağı ve kısa zamanda Falcao ile temas kurulacağı kaydedildi. Şu anda sakatlığı olan ve en az 1 ay içinde sahalara dönebileceği dile getirilen tecrübeli oyuncu için kısa sürede karar alınacağı vurgulandı.