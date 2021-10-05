Falcao tam 9 La Liga kulübüne teklif edilmiş

Galatasaray'ın 2019 yazında Monaco'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao, iki sezon boyunca sergilediği performansla beklentilerin bir hayli altında kalmış ve yüksek maaşı da göz önünde bulundurularak takımdan gönderilmişti.

Yeni durağı olan Rayo Vallecano'da şu ana dek çıktığı dört maçta üç kez fileleri havalandırarak herkesin dikkatini çeken yıldız isimle ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.