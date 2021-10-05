Falcao tam 9 La Liga kulübüne teklif edilmiş

Rayo Vallecano'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun tam 9 İspanya kulübüne teklif edildiği ortaya çıktı.

05 Ekim 2021 Salı - 10:01
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Galatasaray'ın 2019 yazında Monaco'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao, iki sezon boyunca sergilediği performansla beklentilerin bir hayli altında kalmış ve yüksek maaşı da göz önünde bulundurularak takımdan gönderilmişti.
 
Yeni durağı olan Rayo Vallecano'da şu ana dek çıktığı dört maçta üç kez fileleri havalandırarak herkesin dikkatini çeken yıldız isimle ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
 
Cadena SER adlı radyo kanalı, resmi internet sitesinden paylaştığı özel haberinde 35 yaşındaki santrforun menajeri Jorge Mendes tarafından La Liga'dan dokuz takıma daha önerildiğini duyurdu. Söz konusu kulüplerin Kolombiyalı futbolcunun sakatlıklarından endişe ettikleri için bu transfere yanaşmadığı belirtildi. (Asist Analiz)

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Etiketler: falcao
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