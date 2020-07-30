Falcao: Telafi edeceğim hocam!

Inter Miami taraftarı yolunu dört gözle beklese de, Falcao’nun İstanbul’dan ayrılmaya niyeti yok. Fatih hocayla görüşen yıldız futbolcunun, “Bu sezon yaşattığım hayal kırıklığını telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağım” dediği öğrenildi

30 Temmuz 2020 Perşembe - 8:25
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Radamel Falcao, Galatasaray ile yola devam ediyor. ABD kulüplerinden Inter Miami’nin transferini çok istediği, hatta taraftarlarının formalarına adını bile yazdırmaya başladığı Kolombiyalı golcünün, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim’le özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Sezonun büyük bölümünü sakatlıklarla geçiren ve beklentilerin çok uzağında kalan 34 yaşındaki futbolcunun bu görüşmede, “Başarısız olmaya alışık değilim. Çok üzgünüm. Benden beklentilerin farkındayım ve işimi yarım bırakmak istemiyorum. Bu sezon yaşattığım hayal kırıklığını telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
 
Eşi İstanbul’da doğuracak
 
Falcao ve eşi Lorelei Taron, aynı zamanda dördüncü çocukları için gün sayıyor. Dominique, Desiree ve Anette isimli üç kızları bulunan aile, 4-6 hafta içerisinde bir erkek bebek bekliyor. Doğum için de sağlık sisteminden etkilendiklerini belirttikleri Türkiye’yi seçmiş durumdalar. Falcao, eşinin de Türkiye’yi çok sevmesi sebebiyle en azından 1 sezonu daha Galatasaray formasıyla geçirmek istiyor.
 
Bu kez kampa katılacak
 
Sakatlığı sebebiyle son haftalarda forma giyemeyen Falcao, bu düşüşü sezon başında kaçırdığı kamp dönemine bağlıyor. Kolombiyalı golcü, bu kez Galatasaray’ın yaz kampına dahil olarak fiziksel açıdan çok iyi hazırlanacağını ve istikrarlı şekilde forma giyeceğini dile getiriyor. Falcao, Galatasaray formasıyla bu sezon 22 resmi maça çıkan Falcao, 11 gol 1 asistlik performans sergiledi
 
Falcao’nun eşi Lorelei Taron geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu fotoğrafın altına, “Türkiye’ye gittikçe daha çok aşık oluyorum” yazmıştı.
 
 

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