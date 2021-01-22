Falcao'ya bir talip daha

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Falcao'ya River Plate talip oldu

22 Ocak 2021 Cuma - 9:16
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Tedavisine İspanya'da devam edilen 34 yaşındaki Kolombiyalı golcüye bu kez de Arjantin kulübü River Plate talip oldu.
 
Güney Amerika temsilcisi, bu transfer için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Galatasaray cephesi ise oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maliyetinden kurtulmaya çalışıyor. Bu nedenle Falcao'nun menacerine, tüm transfer görüşmelerine katılabilmesi adına onay verilmiş durumda. Falcao'nun ilk planı ise sakatlığını atlattıktan sonra Galatasaray'a dönüp formasına kavuşmak.

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Etiketler: falcao river plate galatasaray
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