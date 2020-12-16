Falcao'yla yollar ayrılıyor!

50 gündür sahalardan uzak olan Radamel Falcao'dan teknik direktör Fatih Terim ümidini kesti... Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında gönderme kararı aldığı Falcao da ABD ihtimalini tekrar düşünmeye başladı.

Sezon başında Inter Miami'nin teklifini eşinin doğumunu gerekçe göstererek reddeden Kolombiyalı, bu kez eşi Lorelei Taron'un da desteği ile kabul etmeyi planlıyor.

Sözleşmesinde "Bir sonraki satıştan Monaco %60 pay alır" maddesi bulunsa da Galatasaray cephesi Falcao için bonservis talep etmeyi düşünmüyor ve yıldız oyuncunun 5 milyon Euro'luk ücretinden kurtulmak istiyor.

Yeni bir oyuncu alabilmesi için de elindeki kontenjanı açması gereken Sarı-Kırmızılılar'da bu doğrultuda Radamel Falcao'nun, yüksek ihtimalle ABD'ye gitmesi bekleniyor

TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. Fatih Terim'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor.