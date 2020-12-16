Falcao'yla yollar ayrılıyor!

Sakatlık problemleri sebebiyle forma giyemeyen ve Galatasaray'da unutulan Falcao ile yollar ayrılıyor

16 Aralık 2020 Çarşamba - 9:41
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50 gündür sahalardan uzak olan Radamel Falcao'dan teknik direktör Fatih Terim ümidini kesti... Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında gönderme kararı aldığı Falcao da ABD ihtimalini tekrar düşünmeye başladı.
 
Sezon başında Inter Miami'nin teklifini eşinin doğumunu gerekçe göstererek reddeden Kolombiyalı, bu kez eşi Lorelei Taron'un da desteği ile kabul etmeyi planlıyor.
 
Sözleşmesinde "Bir sonraki satıştan Monaco %60 pay alır" maddesi bulunsa da Galatasaray cephesi Falcao için bonservis talep etmeyi düşünmüyor ve yıldız oyuncunun 5 milyon Euro'luk ücretinden kurtulmak istiyor.
 
Yeni bir oyuncu alabilmesi için de elindeki kontenjanı açması gereken Sarı-Kırmızılılar'da bu doğrultuda Radamel Falcao'nun, yüksek ihtimalle ABD'ye gitmesi bekleniyor
 
TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ
 
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. Fatih Terim'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor.
 

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Etiketler: falcao galatasaray
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