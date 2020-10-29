Falcao yok gözler Diagne'de

BB Erzurum deplasmanında süper bir gol atan Radamel Falcao gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim , Ankaragücü'ne karşı forvette Mbaye Diagne'yi oynatacak.

Diagne ile görüşme yapan Terim, "Göster kendini. Sen bu ligde 30 gol attın. Henüz 6 haftada geride kaldı. Herkeste olduğu gibi bu formayı almak ve bırakmamak senin elinde" dedi.

Senegalli yıldız da hırsıyla dikkat çekerken, eline geçen bu fırsatı kullanmak istediği ifade edildi. Takım pazartesi günü izinliyken bile bireysel olarak çalıştı. Çarşamba günü 29 yaşına giren Mbaye Diagne, takım arkadaşlarının da güven oyunu aldı. Sezona etkili bir başlangıç yapamayan Mbaye Diagne, Süper Lig'de şans bulduğu 5 maçta gol atamazken, Avrupa Ligi eleme turlarında 3 maçta 2 gol kaydetmeyi başarmıştı

Ankaragücü karşılaşmasında Fatih Terim'in kulübedeki gol ayakları ise Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol olacak.