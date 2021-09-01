Farioli'ye Süper Lig ekibinden teklif

Alanyaspor'da Hatayspor karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi sonrası teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Ligde 13. sırada bulunan Turuncu Yeşilliler'in genç hocanın görevine son verdikten sonra eski yardımcısı için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Akdeniz ekibinin geçtiğimiz sezon kendilerinden ayrılarak Fatih Karagümrük'ün başına geçen Francesco Farioli'ye teklif yaptığını ancak İtalyan antrenörün bu öneriyi geri çevirdiğini duyurdu.