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Farioli'ye Süper Lig ekibinden teklif

Farioli'ye Süper Lig ekibinden teklif

Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Farioli'ye Alanyaspor talip oldu.

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Alanyaspor'da Hatayspor karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi sonrası teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Ligde 13. sırada bulunan Turuncu Yeşilliler'in genç hocanın görevine son verdikten sonra eski yardımcısı için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
 
Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Akdeniz ekibinin geçtiğimiz sezon kendilerinden ayrılarak Fatih Karagümrük'ün başına geçen Francesco Farioli'ye teklif yaptığını ancak İtalyan antrenörün bu öneriyi geri çevirdiğini duyurdu.

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Etiketler: Farioli
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