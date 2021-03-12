Faruk Süren'den yönetime yaylım ateşi

Belhanda'nın sözleşmesinin feshi için yönetime yüklenen Faruk Süren 'Usül olarak da yanlış, zamanlama da' açıklamalarında bulundu.

12 Mart 2021 Cuma - 8:35
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Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren, Belhanda'nın sözleşme feshiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yönetimin kararını değerlendiren Süren, "Usül olarak yanlış, zamanlama olarak da yanlış. Her yönetimin oyuncusuyla sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı vardır. Fakat neticelerine katlanmak suretiyle... Zaten sözleşmesi bitecek olan bir oyuncu. Sezon sonunda kontratı yenilenmeyip sorun çözülebilirdi. Bu süreç bir cezayla da yürütülebilirdi. Ciddi bir yönetimsel zaaf söz konusu" açıklamasını yaptı.
 
'En büyük aday Galatasaray'
 
Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansını da yorumlayan Süren, "Takım gayet iyi bir ivme yakalamıştı. Arada bir arıza oldu, bunlar da normal karşılanabilir. Daha çok sayıda maç var. Rakiplerin de ilginç maçları var. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır. En ciddi takipçi ise Beşiktaş. Çok iyi bir takım oldular. Fenerbahçe iyi kadroya sahip olsa da, takım olamadı" diye konuştu.

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Etiketler: faruk süren belhanda galatasaray
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