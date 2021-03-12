Faruk Süren'den yönetime yaylım ateşi

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren, Belhanda'nın sözleşme feshiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yönetimin kararını değerlendiren Süren, "Usül olarak yanlış, zamanlama olarak da yanlış. Her yönetimin oyuncusuyla sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı vardır. Fakat neticelerine katlanmak suretiyle... Zaten sözleşmesi bitecek olan bir oyuncu. Sezon sonunda kontratı yenilenmeyip sorun çözülebilirdi. Bu süreç bir cezayla da yürütülebilirdi. Ciddi bir yönetimsel zaaf söz konusu" açıklamasını yaptı.

'En büyük aday Galatasaray'