Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

20 Nisan 2021 Salı - 17:44 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 18:02
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18. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında Ndiaye topu Esiti'nin önüne  indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten  dışarı çıktı.
 
28. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun soldan ortasında penaltı noktası  çevresindeki Egemen Pehlivan topa kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda  tokatlayarak kornere çeldi.
 
32. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lens'in pasında defansın  arkasına sarkan Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt Erdinç'e  gönderdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0
 
45. dakika Salibur, Diabate'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde  kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen  Ndao'nun şutunda kaleci Arda Özçimen sağına uzanarak topu çeldi ve gole izin  vermedi.
 
İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
 
84. dakikada Berkan  Emir'in golü mücadeleye eşitliği getirdi. 1-1
 
Stat: Atatürk Olimpiyat 
 
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Özgür Ertem
 
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Jimmy Durmaz,  Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Muhammed Egemen Pehlivan, Ndao, Salibur, Lens,  Mevlüt Erdinç
 
Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Gassama, Kerim Alıcı, Berkan  Emir, Nwobodo, Esiti, Ndiaye, Diabate, Tripic, Ideye
 
Gol: Dk. 32 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük)
 
Sarı Kart: Dk. 39 Nwobodo (Göztepe)
 

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Etiketler: Fatih Karagümrük süper lig Göztepe
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