Fatih Karagümrük 3 - Hes Kablo Kayserispor 0

Spor Toto Süper Ligin 31inci haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Hes
Kablo Kayserispor
u 3-0 mağlup etti.
17nci dakikada Hedenstadin pasında ceza alanı içi sağ çapraza topla buluşan Borininin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğanda kaldı.
33üncü dakikada Fatih Karagümrük mücadelede öne geçti. Biglia topu Castroya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisinden pasında arka direkte topla buluşan Jimmy Durmazın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
38inci dakikada rakiplerini geçen Castronun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Doğanın parmaklarına değdikten sonra üst direğe çarpan top dışarı gitti.
52nci dakikada Muharın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.
58inci dakikada Fatih Karagümrük farklı 2ye çıkardı. Balkovecin pasında tola buluşan Castronun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
60ıncı dakikada Hedenstadın pasında topla buluşan Saliburun vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.
73üncü dakikada Henriquenin ceza sahası içinden ortasında topla buluşan İlhan Parlak
ın kafa vuruşunda kaleci Viviano kornere çeldi.
86ncı dakikada Fatih Karagümrük farkı 3e çıkardı. Korayın ara pasında topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı Sobieche aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
88inci dakikada Emrenin pasında topla buluşan İlhanın vuruşunda kale direğinin yanından az farkla dışarı gitti.
Mücadele 3-0 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad Dk.83 Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk.74 Emre Çolak), Jimmy Durmaz, Castro (Dk.59 Lens), Salibur (Dk.83 Ndao), Borini Dk.83 Sobiech
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Ramazan
Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah Dk.85 Luckassen), Muhar (Dk.62 Sabovic), Avramovski (Dk.62 Emre Demir), Lennon (Dk.88 Nurettin), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk.88 Melih)
GOL: Dk.33 Jimmy Durmaz, Dk.58 Castro, Dk.86 Sobiech ( Fatih Karagümrük)
SARI KART: Balkovec, Salibur (Fatih Karagümrük) - Avramovski (Hes Kablo Kayserispor)