Fatih Karagümrük 2-0 Başakşehir

Fatih Karagümrük ile Başakşehir , Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. Dakikalar 47'yi gösterdiğinde ise sahneye Roco çıktı ve Fatih Karagümrük'ü öne geçirdi.

Başakşehir, 82. dakikada İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Son sözü 90. dakikada Sabo söyledi ve Başakşehir, Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, ilk 3 haftayı puansız kapattı. Karagümrük ise 7 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7' Başakşehir'de kaleci Mert'in uzun pasını kontrol eden Crivelli'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Viviano kurtardı.

15' Visca'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Viviano'nun kucağında kaldı.

20' Başakşehir'de Visca'nın sağ kanattan yerden ortaladığı topa yakın direkte Crivelli vurdu, şutu savunmadan geri döndü.

27' Ndao'nun ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut uzak köşeden dışarı çıktı.

34' Başakşehir'de İrfan Can'ın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.

46' Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe sektirilen topu Enzo Roco ağlara yolladı.

50' Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasına Demba Ba kafayı vurdu, şutu direk dibinden dışarı gitti.

65' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunu savunmada Biglia uzaklaştırdı.

70' Başakşehir'de Edin Visca'nın yerine Danijel Aleksic oyun a girdi.

81' İrfan Can Kahveci rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

90' Ndao'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sabo'nun uzak köşeye vuruşu direğe de çarpıp ağları havalandırdı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Goller: Dk. 47 Roco, Dk. 90 Sabo (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 82 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 14 Biglia, Dk. 90 5 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)