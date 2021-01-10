Fatih Karagümrük 3 hafta sonra kazandı

Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u 2-1 yendi.

10 Ocak 2021 Pazar - 15:54
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Süper Lig'de 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.
 
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Andrea Bertolacci ve 81. dakikada Badou Ndiaye kaydetti. İttifak Holding Konyaspor'un tek golü 84. dakikada Marko Jevtovic'ten geldi.
 
Ligde 3 maç sonra kazanan Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltti. İttifak Holding Konyaspor 22 puanda kaldı.
 
Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.
 

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Etiketler: fatih karagümrük konyaspor
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