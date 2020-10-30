Fatih Karagümrük 5 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Süper Lig'in 7. hafta maçında Fatih Karagümrük, ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti.

30 Ekim 2020 Cuma - 22:39
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Süper Lig'in 7. hafta maçında Fatih Karagümrük,  ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti.
 
11. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ndao'nun pasında ceza sahası  içinde sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara  gönderdi: 1-0.
 
25. dakikada Zukanovic'in kafayla indirdiği topla ceza alanı içinde  kaleciyle karşı karşıya kalan Sobiech, Mina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem  Fırat Aydınus, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
  
28. dakikada Biglia'nın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti:  2-0.
 
32. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla ceza  sahası dışında buluşan Balkovec'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan auta  çıktı.
 
38. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışından çektiği şutta  kalecinin çeldiği top, Ricardo Gomes'in önünde kaldı. Gomes meşin yuvarlağı  ağlara gönderdi ancak hakem VAR kontrolünden sonra golü elle oynama nedeniyle  iptal etti.
 
45+ 3. dakikada Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Biglia'nın yerden  kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ndiaye, rakibini çalımladı ve topu ağlara  yolladı: 3-0.
 
İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
 
58. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ortasında müsait durumdaki  Donald'ın kafa vuruşunda, kaleci topu dışarı çeldi.
 
61. dakikada sağdan çizgiye inan Emrah Başsan'ın yerden pasında  penaltı noktasında topla buluşan Obertan'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecinin  solundan dışarı çıktı.
 
71. dakikada Fatih Karagümrük farkı 4'e çıkardı. Sabo'nun pasında  topla ceza sahasının sağ çaprazında  buluşan Ndao, dar açıda olmasına rağmen uzak  köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.
 
77. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Chahechouhe topa kafasıyla sert  vurdu, ancak kaleci meşin yuvarlağı dışarı çeldi.
 
90. dakikada Erzurumspor farkı 3'e indirdi. Schwechlen'in sağdan  pasında topla buluşan Ricardo Gomes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1
 
90+ 1. dakikada Fatih Karagümrük 5. golü attı. Soldan çalımlara çizgiye  kadar inen Darri, topu ceza sahası dışındaki Sabo'ya bıraktı. Müsait durumdaki  Sabo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-1.
 
Mücadele Fatih Karagümrük'ün 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 
 
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu 
 
Hakemler: Fırat Aydınus, Esat Sancaktar, Özgür Ertem
 
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao  (Dk. 84 Ramazan Civelek), Biglia (Dk. 90 1 Koray Altınay), Sabo, Ndiaye (Dk. 79  Zeki Yıldırım), Chahechouhe (Dk. 79 Darri), Sobiech (DK. 84 Mevlüt Erdinç)
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Mina  (Dk. 33 Hasan Hatipoğlu), Teikeu, Schwechlen, Emrah Başsan, Donald, Obertan,  İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 46 Petrus Boumal), Ricardo Gomes
 
Goller: Dk. 11 ve Dk. 45 3 Ndiaye, Dk. 28 Biglia (Penaltıdan), Dk. 71  Ndao, Dk. 90 1 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 90 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye  Erzurumspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 15 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Mina  (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
  
 
 

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Etiketler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fatih Karagümrük süper lig
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