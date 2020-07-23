Fatih Karagümrük - Akhisarspor maç sonucu: 3-3

TFF 1. Lig Yarı Final ilk maçında Fatih Karagümrük ve Akhisarspor tam 6 golün atıldığı maçta 3-3 berabere kaldı. Fatih Karagümrük'ün golleri 18. dakikada penaltıdan Erik Sabo, 58. dakikada Artur Sobiech ve 87. dakikada Koray Altınay'ın, Akhisarspor'un golleri ise 34. dakikada Bertuğ Bayar, 84. dakikada Erhan Çelenk ve 90. dakikada Uğur Arslan Kuru'nun ayağından geldi.

23 Temmuz 2020 Perşembe - 7:16
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TFF 1. Lig’in Play Off müsabakasının 1. maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor’u ağırladı. Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Fatih Karagümrük'ün golleri 18. dakikada penaltıdan Erik Sabo, 58. dakikada Artur Sobiech ve 87. dakikada Koray Altınay'ın, Akhisarspor'un golleri ise 34. dakikada Bertuğ Bayar, 84. dakikada Erhan Çelenk ve 90. dakikada Uğur Arslan Kuru'nun ayağından geldi.
 
Finalisti belirleyecek olan rövanş mücadelesi 26 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak.
 
Maçtan dakikalar...
 
14' Fatih Karagümrük takımında Ramazan Civelek hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
 
18' Fatih Karagümrük Erik Sabo'nun penaltıdan attığı golle Akhisar spor karşısında 1-0 öne geçti.
 
22' Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale etti.. Avdija Vrsajevic çıktı ve yerine Erhan Çelenk oyuna girdi.
 
34' Akhisarspor,Bertuğ Bayar ile aradığı golü buldu.Maçta şimdi 1-1'lik eşitlik var.
 
59. dakikada ceza sahası içine topla giren Sobiech’in şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Sobiech meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
 
66. dakikada sağ tarafta topla buluşan Zeki’nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Ndao’nun şutunu kaleci Lukac kornere çeldi.
 
81. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koray’ın ortası kaleye doğru yöneldi. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
 
84. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Erhan Çelenk’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
 
87. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koray sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2
 
90+3. dakikada sol taraftan Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde vuruşu yapan Uğur'un şutunda top filelere gitti. 3-3
 
 

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