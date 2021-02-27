Fatih Karagümrük Alanyaspor'u rahat geçti

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Şenol Can'ın takımı Fatih Karagümrük ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Alassane Ndao ve 88'de Fabio Borini kaydetti.

24 yaşındaki Senegalli Alassane Ndao bu sezon ligde 25. maçında 8 gol ve 5 asistlik performansa ulaştı. Borini ise 10. maçında 5. golünü attı

Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a yükseltti. İstanbul temsilcisi 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Üst üste ikinci yenilgisini alırken, son 3 maçından 1 puan çıkarabildi.