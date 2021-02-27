Fatih Karagümrük Alanyaspor'u rahat geçti

Fatih Karagümrük, evinde Alanyaspor'u 2-0 yendi.

27 Şubat 2021 Cumartesi - 15:40
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Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Şenol Can'ın takımı Fatih Karagümrük ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.
 
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Alassane Ndao ve 88'de Fabio Borini kaydetti. 
 
24 yaşındaki Senegalli Alassane Ndao bu sezon ligde 25. maçında 8 gol ve 5 asistlik performansa ulaştı. Borini ise 10. maçında 5. golünü attı
 
Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a yükseltti. İstanbul temsilcisi 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Üst üste ikinci yenilgisini alırken, son 3 maçından 1 puan çıkarabildi.
 
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak

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Etiketler: fatih karagümrük alanyaspor
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