Fatih Karagümrük - Beşiktaş (CANLI)

21 Ocak 2021 Perşembe - 15:58
| Son Güncelleme : 21 01 2021 - 17:09
Lider Beşiktaş
, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
Son 7 maçtan 6 galibiyet çıkaran, geçtiğimiz hafta Galatasaray
'ı devirerek moral depolayan Sergen Yalçın'ın ekibi, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Konyaspor
ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle ayağa kalkan Karagümrük ise serisini güçlü rakibi karşısında sürdürme peşinde.
Fatih Karagümrük 0-2 Beşiktaş
6. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.
14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini, soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topun sahibi oldu.
42. dakikada De Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar, rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
Mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada Mensah maçta farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 38 Serhat Ahmetoğlu), Campi, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Koray Altınay
, Ndao, Ndiaye, Bertolacci, Borini, Sobiech
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Larin, Hutchinson, Mensah, N'Koudou, Aboubakar
Gol: Dk. 44 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 33 Hedenstad (Fatih Karagümrük)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasına Galatasaray ile oynanan derbi maçın kadrosundan iki değişiklik yaparak çıktı.
Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal'ı yedek soyundururken, iki futbolcunun yerine Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.
Siyah-beyazlı teknik adam yabancı kontenjanı nedeniyle Fabrice N'Sakala ile Ajdin Hasic'in yanı sıra Güven Yalçın'ı da kadroya almadı.
Sergen Yalçın sarı kart cezasını Galatasaray maçında tamamlayan Welinton'u da yedek soyundurdu.
3 oyuncu sarı kart sınırında
Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar 3 oyuncusu sarı kart ceza sınırında çıktı.
Üç sarı kartı bulunan Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal üçer sarı kartla görev aldı.
Beşiktaşlı üç futbolcu bu maçta sarı kart görmeleri halinde pazar günü oynanacak Göztepe maçında görev yapamayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgar panelleri dikkati çekti
Sezon başında bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadı yenileme çalışmalarının ardından ilk maçına ev sahipliği yaptı.
Çeşitli bakımlardan geçen Olimpiyat Stadı'nda rüzgarı engellemesi için iki kale arkasına rüzgar panelleri kuruldu.
Beşiktaş 5 yıl sonra Olimpiyat Stadı'na çıktı
Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, uzun bir aranın ardından İkitelli'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.
Biglia riske edilmedi
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Lucas Biglia'yı Beşiktaş karşısında riske etmedi.
Son ana kadar tedavisi devam eden Biglia'nın üst adalesindeki ağrılarının devam etmesi üzerine riske edilmeyerek kadroya alınmadı.