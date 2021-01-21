Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

18 maç haftası sonunda 38 puan ve averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

21 Ocak 2021 Perşembe - 9:37
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Trabzonspor ve Antalyaspor yenilgilerini Konyaspor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle telafi eden Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra çıktığı Süper Lig'in ilk 18 haftasını 27 puanla geçti. Lider Beşiktaş karşısında savunmalarında ciddi eksikler var! Uzun süredir sakat olan Ervin Zukanovic bir yana, Enzo Roco ve Jure Balkovec de cezalı... Sol bekte Alparslan Erdem'i, stoperde ise Fatih Kuruçuk ile Gaston Campi'yi izleyeceğiz. Ramazan Civelek ve Erik Sabo takımdan ayrıldı, yeni transferlerden Emre Çolak pek tercih edilmiyor. TD Şenol Can, kaptan Lucas Biglia'nın önünde Badou Ndiaye ile Andrea Bertolacci'yi kullanıyor.
 
5 maç üst üste kazanıp liderliğe yükselen Beşiktaş, sonrasında Hatay deplasmanında takıldı ama arkasından derbi maçta Galatasaray'ı devirip zirvedeki yerini korudu. Her maç öncesi yapılan rutin Coivd-19 PCR testleri sonucunda 1 futbolcuda pozitif sonuç çıktığı açıklandı ancak ismi belirtilmedi. TD Sergen Yalçın'ın Fatih Karagümrük maçı için açıklanan kamp kadrosunda Fabrice N'Sakala, Ajdin Hasic ve Güven Yalçın yer almadı. Güven'in sakatlığı vardı, Hasic yabancı kontenjanına takılmıştır, izolasyona alınan oyuncunun N'Sakala olması kuvvetle muhtemel... Orta alanda Josef de Souza, hücumda ise Cyle Larin ile Vincent Aboubakar performanslarıyla öne çıkan isimler.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Fatih Karagümrük'ün son 8 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. Bu 8 maçın 7'si aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.
- Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 3 lig maçında 7 puan topladı. (2 galibiyet - 1 beraberlik)
- İki takım ligde 37 sezon sonra kozlarını paylaşacak! 37 sezon önce oynanan lig maçlarında Beşiktaş 4'er gollü galibiyetler elde etmişti...
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %40'lık kesim averajla da olsa lider durumda olan siyah-beyazlı ekibe Fatih Karagümrük karşısında güveniyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 

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Etiketler: Fatih Karagümrük Beşiktaş misli
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