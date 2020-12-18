Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1 - 0

18 Aralık 2020 Cuma - 19:04
| Son Güncelleme : 18 12 2020 - 20:29
Süper Lig'de 13. haftanın maçında Galatasaray
, ligin yeni temsilcisi Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Geride kalan 12 haftada 1 haftayı bay geçen Sarı Kırmızılı takım çıktığı 11 müsabakada 7 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 23 puan toplayan Galatasaray, Alanyaspor'un 3 puan gerisinde ligde ikinci sırada yer alıyor. Esenyurt
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
64'
Galatasaray'da Oğulcan yerini Arda Turan
'a bıraktı.Ogulcan Caglayan - Arda Turan
64' Galatasaray'da Emre Akbaba yerini Belhanda'ya bıraktı.Emre Akbaba - Younès Belhanda
64' Galatasaray'da Saracchi yerini Ömer Bayram'a bıraktı.Marcelo Saracchi - Ömer Bayram
61' Fatih Karagümrük'te Sobiech, Marcao'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Artur Sobiech
61' FAtih Terim oyuna müdahale ediyor. Arda Turan, Belhanda ve Ömer Bayram oyuna girmek için kenara geldi.
57' Galatasaray yine gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Emre Kılınç'ın ortasında iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.
50' Galatasaray gole çok yaklaştı! Oğulcan'ın sağdan yerden ortasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
49' Feghouli'nin ceza yayından şutunda top dışarı gitti.
46' Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem'in sol kanattan yerden çevirdiği topa kale önünde Ndao topu ağlara gönderdi.Gol - Alassane Ndao
43' Topa elle müdahale eden Donk sarı kart gördü.Sarı Kart - Ryan Donk
41' Sol kanattan Balkovec'in ortasında Sobiech önce araya giren MArcao topu kornere gönderdi.
35' Sol kanattan Saracchi'nin ortasında savunma topu taca yolladı.
31' Emre Kılınç'ın kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top yandan auta gitti.
25' Galatasaray gole yaklaştı! Emre Akbab'nın topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Feghouli rakibinden sıyrıldıktan sonra topu Emre Kılınç'a çevirdi. Topu iyi kontrol edemeyen Emre topu kaptırdı.
21' Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan Ndao'nun penaltı noktasına çevirdiği topu Savunmaya yardıma gelen Oğulcan Çağlayan taça gönderdi.
17' Maç orta saha mücadelesiyle geçiliyor.
13' Sağ kanattan Biglia'nın yerden çevirdiği topta ön direkte Ndao'dan seken topu Koray ağlara gönderdi ama gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
7'
Hızlı gelişen Galatasaray atağında Emre Kılınç'ın savunma araksına yolladığı topu son anda Ramazan
Civelek kesti.
3' Fatih Karagümrük iyi geldi. Atıf Chahechouhe'nun sol çaprazdan şutunda top kaleci Okan'da kaldı.
2' Galatasaray gole yaklaştı! Sol kanattan Diagne'nin ortasında ön direkte topla buluşan Oğulcan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi - Taylan - Feghouli, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan - Diagne
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay
, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan Civelek, Biglia, Alparslan Erdem, Ndao, Aatif Chahechouhe, Sobiech.