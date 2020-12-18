Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1 - 0

MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray'da Oğulcan yerini 64'Galatasaray'da Oğulcan yerini Arda Turan 'a bıraktı.Ogulcan Caglayan - Arda Turan

64' Galatasaray'da Emre Akbaba yerini Belhanda'ya bıraktı.Emre Akbaba - Younès Belhanda

64' Galatasaray'da Saracchi yerini Ömer Bayram'a bıraktı.Marcelo Saracchi - Ömer Bayram

61' Fatih Karagümrük'te Sobiech, Marcao'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Artur Sobiech

61' FAtih Terim oyuna müdahale ediyor. Arda Turan, Belhanda ve Ömer Bayram oyuna girmek için kenara geldi.

57' Galatasaray yine gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Emre Kılınç'ın ortasında iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.