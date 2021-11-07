Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

Uzun bir aradan sonra döndüğü Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 8. sırada kapatan Fatih Karagümrük, bu sezon oynadığı ilk 11 maçı inişli-çıkışlı bir grafikle geçti. Son olarak Kayseri deplasmanında ilk yarıyı önde kapatsa da, 10 kişi kaldıktan sonra oyundan düştü ve maç sonunda tabelada 2-1 Kayserispor galibiyeti yazıyordu. Derrick Luckassen cezalı, Vegar Eggen Hedenstad sağ bekteki yerine geri dönecek. Stoper ikilisi olarak "Burak Bekaroğlu & Ervin Zukanovic" izleyeceğiz. Sol bekte Caner Erkin görev yapacak. TD Francesco Farioli, savunmanın önünde Lucas Biglia (7 maç ilk 11'de) ile oynamayı tercih ediyor. Hücum merkezinde ise Aleksandar Pesic (11 maç - 6 gol) formaya yakın.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-0'la geçen Galatasaray , hafta arası da UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşılaştı ve 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan ve Sacha Boey henüz iyileşmedi. Taylan Antalyalı sarı kart ceza sınırında, milli maç arasından sonra rakip Fenerbahçe olacak. TD Fatih Terim 'in ufak çaplı bir rotasyon yapacağı konuşuluyor... Sol bekte Ömer Bayram, orta sahada Emre Kılınç, hücum kanadında Ryan Babel görebiliriz. Savunma ikilisi "Nelsson & Marcao" olarak devam edecek, sağ bekte de DeAndre Yedlin'in değişmesi beklenmiyor. Babel'in hücum partnerleri Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük'ün ligdeki son 4 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti.

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