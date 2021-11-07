Fatih Karagümrük - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 12.hafta maçında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya geliyor...

07 Kasım 2021 Pazar - 15:08 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 16:14
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12'Burak'ın uzun pasında Karamoh savunma arkasına hareketlendi ama Nelsson kesti topu...
 
10'Karamoh'un pasında sol kanatta topla buluşan Caner'in yerden kale ağzına doğru çevirdiği topu Muslera kontrol etti. 
 
8'İlk dakikalar itibariyle Karagümrük topa daha fazla sahip olan taraf.
 
6'Sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Caner, Karamoh'un önüne doğru bir pas gönderdi ama topun şiddetini ayarlayamadı. Aut...
 
4'Borini'nin sağdan ortasında top kaleci Muslera'da kaldı.
 
1'Karagümrük'te Burak omzundan bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında...
 
M.Ö.Maçta ilk düdük çaldı. Galatasaray maça başlayan taraf...

M.Ö.Karagümrük'ün ilk 11'i: Viviano, Hedenstad, Burak , Zukanovic, Caner , Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic
 
M.Ö.Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu
 

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Etiketler: fatih karagümrük galatasaray
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