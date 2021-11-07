Fatih Karagümrük - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

12'Burak'ın uzun pasında Karamoh savunma arkasına hareketlendi ama Nelsson kesti topu...



10'Karamoh'un pasında sol kanatta topla buluşan Caner'in yerden kale ağzına doğru çevirdiği topu Muslera kontrol etti.



8'İlk dakikalar itibariyle Karagümrük topa daha fazla sahip olan taraf.