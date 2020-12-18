Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında futbolculardan protesto!

18 Aralık 2020 Cuma - 19:33
| Son Güncelleme : 18 12 2020 - 19:35
Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçında Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray
'ı konuk ederken futbolcular ilk düdükten itibaren 60 saniye boyunca mücadele etmedi. Kulüpler Birliği , yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatmaları sebebiyle protesto eyleminde bulunacaklarını açıklamıştı
Kulüpler Birliği açıklamıştı
Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatmaları sebebiyle Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaklarını açıklamıştı