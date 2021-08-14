Fatih Karagümrük - Gaziantep: 3-2

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ev sahibi Karagümrük mücadeleyi 3-2 kazandı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 21:23
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Gaziantep'i konuk etti. Karagümrük'te Ahmed Musa ve Benatia gibi yeni transferler karşılaşmada forma giydi. Mücadeleyi Fatih Karagümrük; 3-2'lik skorla kazandı.
 
Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. 10'uncu dakikada Pesic takımını öne geçirdi. 17'de Sagal kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek eşitliği sağladı. 19'da Pesic, Karagümrük'ü yeniden üstünlüğe taşıdı. 45+1'de Angelo Sagal ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Ahmed Musa; Karagümrük'ü 3-1 öne geçirdi. 90+4'te sahneye çıkan Djilobodji maçın skorunu 3-2 olarak tayin etti.
 
FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK: 3-2
 
GOL: 10' Pesic (FKG), 17' Sagal (GFK), 19' Pesic (FKG), 90' Ahmed Musa (FKG), 90+4' Djilobodji
 
KIRMIZI KART: 45+1' SAGAL

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