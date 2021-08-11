Fatih Karagümrük Lens ve Donk'u istiyor

Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Francesco Farioli Lens ve Donk hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:38
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İtalyan teknik adam TRT Spor'a verdiği röportajda Ryan Donk ve Jeremain Lens transferine dair değerlendirme yaptı.
 
İşte Francesco Farioli'nin sözleri:
 
"LENS DÜŞÜNCELERİMDE OLAN BİR OYUNCU"
 
"Lens ile geçen sene çalıştık. Birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyoruz. Düşüncelerimde ve kalbimde olan bir oyuncu."
 
"DONK'UN FUTBOLCULUĞUNA BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"
 
"Ryan Donk'un futbolculuğuyla ilgili bir şey söyleyemem. Hepimiz biliyoruz, tanıyoruz, nasıl katkı verdiğini biliyoruz. Yönetim bir stoper transferi için çalışıyor. Donk ya da başka biri mi olur bunu zaman gösterecek."

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Etiketler: lens donk fatih karagümrük
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