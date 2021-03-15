Fatih Karagümrük'te Şota dönemi...

15 Mart 2021 Pazartesi - 12:30
Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca adayları ortaya çıktı. Karagümrük'te teknik direktörlük görevi için en büyük aday Şota Arveladze oldu. Kayserispor
ve Trabzonspor
'da da Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte çalışan Şota uzun vadeli bir proje istedi.
Şota'nın alternatifleri belli oldu
Şota görüşmesinde pürüz çıkması halinde listesini belirleyen Karagümrük'ün diğer hoca adaylar ise Hüseyin Cimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre
oldu. Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü Kayserispor maçından sonra açıklanacak.