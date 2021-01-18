Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil mesajı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili bir açıklama yaptı ve Sarı-lacivertli kulübü, dünya yıldızını ülkemize getirdiği için tebrik etti.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 16:59 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 17:09
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Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde;
 
Tebrikler Fenerbahçe, Tebrikler Mesut Özil.
 
Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe’yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz.
 
Alman Milli Takımı forması giyse de Türklüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil’e de vatan topraklarında başarılar dileriz.
 

 

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Etiketler: Fenerbahçe Mesut Özil Fatih Karagümrük
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