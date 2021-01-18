Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil mesajı!

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde;

Tebrikler Fenerbahçe, Tebrikler Mesut Özil.

Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe’yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz.