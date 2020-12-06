Fatih Karagümrük'ün evinde bileği bükülmüyor

Fatih Karagümrük evinde Ç.Rizespor'u 2-1 yendi ve puanını 17'e çıkardı.

06 Aralık 2020 Pazar - 15:31 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 15:41
İLGİLİ HABERLER
Ç.Rizespor'un eski oyuncusu Abarhoun hayatını kaybetti Emiliano Viviano, malzemeciyle tartıştı! Samet Aybaba çılgına döndü... Vedat Muriç hakkında flaş açıklama! Fenerbahçe ile... Son saniyede gelen gol puanları paylaştırdı! İlk yarı Sivasspor ikinci yarı Karagümrük!

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
 
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı. 15. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle öne geçen Fatih Karagümrük'e 20'de Yassine Meriah yanıt verdi. 25. dakikada tekrar sahne alan Alassane Ndao takımına galibiyeti getirdi.
 
Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki Senegalli yıldızı Alassane Ndao, ligde 3 gol ve 2 asistlik performans yakaladı.
 
GOL GEÇERLİ DEĞİL
 
Çaykur Rizespor'da uzatmalarda Tunay'ın ceza sahasına ortasında Meriah'ın kafayla verdiği pasta Emir topu ağlara gönderdi; ancak hakem, Meriah'ın topa yükselirken Fatih'e faul yaptığını belirtti.
 
Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 17 yaparken, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor 12 puanda kaldı ve son 3 maçından galibiyet çıkaramadı
 
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fatih Karagümrük Ç.Rizespor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Burak Yılmaz ve Yusuf  Yazıcı yine şov yaptı! 36 golün 26'sına katkı Burak Yılmaz ve Yusuf  Yazıcı yine şov yaptı! 36 golün 26'sına katkı
Dünkü gol çok tartışılmıştı! FIFA Başkanı açıkladı 'Ofsayt kuralında...'Dünkü gol çok tartışılmıştı! FIFA Başkanı açıkladı 'Ofsayt kuralında...' Hocası açıkladı! 'Fenerbahçe ve Beşiktaş oyuncumun peşinde'Hocası açıkladı! 'Fenerbahçe ve Beşiktaş oyuncumun peşinde' Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz teklifi! 'Sana bu parayı veremeyiz ama...'Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz teklifi! 'Sana bu parayı veremeyiz ama...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.