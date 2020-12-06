Fatih Karagümrük'ün evinde bileği bükülmüyor

06 Aralık 2020 Pazar - 15:31
| Son Güncelleme : 06 12 2020 - 15:41
Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor
kozlarını paylaştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı. 15. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle öne geçen Fatih Karagümrük'e 20'de Yassine Meriah yanıt verdi. 25. dakikada tekrar sahne alan Alassane Ndao takımına galibiyeti getirdi.
Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki Senegalli yıldızı Alassane Ndao, ligde 3 gol ve 2 asistlik performans yakaladı.
GOL GEÇERLİ DEĞİL
Çaykur Rizespor'da uzatmalarda Tunay'ın ceza sahasına ortasında Meriah'ın kafayla verdiği pasta Emir topu ağlara gönderdi; ancak hakem, Meriah'ın topa yükselirken Fatih'e faul yaptığını belirtti.
Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 17 yaparken, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor 12 puanda kaldı ve son 3 maçından galibiyet çıkaramadı
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor
deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.