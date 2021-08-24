Fatih Tekke Bursaspor'da

24 Ağustos 2021 Salı - 11:57
Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Tekke
ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor
'la 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı.
Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor
ile yolları ayrıldı.