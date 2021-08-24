Fatih Tekke Bursaspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor 'la 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı.

Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Denizlispor ve İstanbul spor’da görev aldı.