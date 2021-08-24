Fatih Tekke Bursaspor'da

Mustafa Er ile yollarını ayıran Bursaspor, Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı.

24 Ağustos 2021 Salı - 11:57
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Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
 
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.
 
Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı.
 
 Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor’da görev aldı.
 
Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.

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Etiketler: fatih tekke bursaspor
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