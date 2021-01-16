Fatih Terim 6 ay önce istediği Szalai'ye Fenerbahçe imza attırdı

Fatih Terim'in 'başkalarına scoutluk yapmaktan bıktık' sözleriyle kastettiği oyunculardan birinin de Atilla Szalai olduğu ortaya çıktı.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 9:30 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 9:36
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Gençlerbirliği maçından sonra teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" ifadesini kullanmıştı. Fatih Terim'in, Fenerbahçe'ye imza atması beklenen 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'yi ima ettiği ortaya çıktı.

APOLLON'U İKNA EDEMEDİLER
 
Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Galatasaray'ın scoutları tarafından izlenip beğenilen Szalai gelecek vaat eden önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilmişti.
 
Oyuncu satamadığı için bütçesi olmayan sarı-kırmızılılar, Attila Szalai'nin kulübü Apollon Limassol'u kiralama konusunda ikna edemeyince transferden çekilmişti. Ezeli rakibi Fenerbahçe de oyuncuyu resmen kaptı. (Sabah)
 

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Etiketler: atilla szalai fenerbahçe galatasaray
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