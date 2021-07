Fatih Terim açıkladı! 'Cumhurbaşkanımız arayınca...'

Bu arada bir kısmına da ihtiyaç yok dediler. Onlar da dışarı çıktı. Sonra biz oradan çıktık, çıkan geliyor. Bazı memurlar 'hayır olmaz' dedi. Yarısına yakın insan çıktı. Bunların içinde Selçuk hoca, Necati hoca, malzemeciler, masörler, malzemeler var. Ülkeye giriş damgalarını yediler ve dışarı çıktılar. Böyle deyince biz de 'çıkan var, diğer tarafta gelen turistlerden hiç teste girmeden giden var' dedik. 'Herkesi çağırın, herkes test olacak' deyince gidip, çağırdılar. Bizimkiler de geri geldi.

"BUNUN NEREYE YAPILDIĞINI ÇOK AÇIK. TAKIMIMIZA VE ŞAHSIMIZA ÖZGÜN BİR ŞEY DEĞİL"

Yetkililerin dönüş kararı almalarının ardından 'deport' etmek için birkaç kez gelip pasaportlarını istediklerini ancak kendilerinin bu isteğe olumsuz cevap verdiğini belirten Terim, "Biz Ali bey ile beraber nasıl dönerizi düşünürken, zaman geçti. Futbolarımız hem sıkıldılar hem yoruldular hem de açlar. Herhangi bir servis olmadı. Orada 'lounge'a gitmemiz doğruydu, ona da müsaade etmediler. Ayrıca çok da çarpıcı olan, pasaportlarımızı istediler. Ne için diye sorduğumuzda, 'deport' edeceklerini söylediler. Biz de pasaportlarımızı vermeyeceğimizi söyledik. Birkaç defa gelip istediler. Biz de ısrarlar vermeyeceğimizi belirttik.

Bu arada 4 saat de bir zaman geçti. O arada kaptanlarımız ve hosteslerimiz hazır şekilde beklediler ama maalesef bu izni vermediler. Dolayısıyla mecburen orada kaldık. Öncesinde su da yoktu, sonra onu verdiler. Burada tabii Olympiakos'tan arkadaşlarımız, yetkililer bir hayli çırpındılar. Ancak olmadı. Çünkü, o kadarı verdikten sonra hala bize söylenen hep beraber gelin, test olun. Bu bizim aldığımız karardan sonra döneceğimiz bir şey değildi. Orada kalmamak en doğru olanıydı. Olympiakos Kulübü'nün sahibi ve başkanı Marinakis de beni aradı. Kendisine teşekkür ediyorum. Olympiakos Kulübü ile bir alakası yoktur. Hepsi olması için uğraştı.

Ama şu bir gerçek ki gerek biz gerek buraya gelen Türkiye'deki her kulüp, bize misafir gelenleri havaalanından nasıl aldığımız, nasıl geçirdiğimiz, nasıl alaka gösterdiğimiz aşikar. Herkes biliyor. Hakikaten biz başka türlü davranıyoruz. Ama ben bunu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum. Bunun nereye yapıldığını çok açık. Yoksa takımımıza ve şahsımıza özgün bir şey değil. Son yılların hassas dengesi içerisinde davranış şekli, hoş bir davranış şekil değil. Ne tarz ne tavır ne hareketler hoş değildi. Biz bunları ne kaldıracak ne de boyun eğecek ne insanlarız ne de kulübüz. Dolayısıyla yapılması gerekene karar verdik ve takımımızı alıp döndük" şeklinde konuştu.

"TAM BİR KOMEDİ"

Kafilede rastgele isimlerin teste girdiğini, bunlardan birinin de kendisi olduğunu dile getiren Terim, "Hangi Türk'e sorsanız çoğu zaman bazı sıkıntılar yaşamıştır oralarda. Rastlamadık ama hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna rastlamış olduk. Olsun, biz gereği neyse onu yaptık. Yarın olsa aynısını yaparız. Bizim için kurallara uymak en önemli görev. Biz de burada hangi kural varsa uyarak gittik. Herhangi bir eksiğimiz veya bize yapın deyip de yapmadığımız bir şey yok. Ben şimdi okudum. Biz istedik de olmadılar da diye. Evet ama nasıl? Ben oldum diyorum. Görüntüsü de kaydı da vardır. Bana denk geldi, tamam dedim hiç itiraz etmedim. Çok kişi de oldu. Ama kimseyi kontrol etmeden çıkartıyorsunuz. Girmesi için damga vurduğunuz insanları tekrar geri çağırıyorsunuz. Tam bir komedi, savunulacak bir tarafı yok. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Bu ayıp bir şey, hoş bir şey değil" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA BİR HAZIRLIK MAÇI ALMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Son olarak programlarında bir değişiklik olmadığını söyleyen Terim, sözlerini şöyle noktaladı:

"İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Programımızda herhangi bir değişiklik yok. Maç oynamak istedik, olmadı. Onun yerine başka bir maç oynayacağız. Oynamasak ne olur? Normal antrenmanlarımızla, çalışmalarımıza biz hazırlanırız. Zaten bir maç daha oynayıp gidecektik. O maçı telafi edip, gideriz. Herhangi bir sorun yok. Biz her sene Yunanistan'a gidiyoruz. PAOK ile oynuyoruz, Olympiakos ile oynuyoruz. Bundan sonra da gideceğiz. Ben yine söylüyorum. Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Başka konuların, futbolun içerisinde olması hoş değil. Hiç kimse bize hiçbir yerde böyle bir tavırla davranamaz. Buradan tekrar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Özellikle 3 kere arayan Dışişleri Bakanımıza, Spor Bakanımıza. Dediğim gibi orada bizi koruyan, kollayan büyükelçimiz ve başkonsolosumuza teşekkür ederim."

ARDA TURAN: "MAALESEF İNSAN HAKLARINA AYKIRI DAVRANIŞLARLA KARŞILAŞTIK"

Yunanistan'da insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştıklarını belirten Arda Turan, "Zaten bu toplumun önündeki insanlar, öncüleri olarak sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi, her seferinde belli etmeye çalışıyoruz. Maalesef Yunanistan'da her türlü önlemi almamız rağmen bütün UEFA kurallarına uymamıza, PCR testlerini yapmamıza, hepimizin negatif olmamıza rağmen maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlamız otobüse gitmişti. Anlaşılmayan bir şekilde otobüsten geriye çağırıldık. Yunan yetkililere her türlü yardımcı olmaya çalıştık ama maalesef tavırları zorlayıcı ve saygısızcaydı. Zaten Galatasaray Kulübü olarak aksi şekilde davranmamız mümkün değildi. Ama tabii yine de hocamız tüm sakinliğini koruyarak yardımcı olmaya çalıştı. Ancak maalesef tam tersi bir davranışla karşılaştık. Bir dostluk maçının dost bir şekilde olması gerekirdi. Maalesef biz bu tavırla karşılaşmadık. Biz ülkemize gelen misafire nasıl davranıyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Üzücü, sıkıcı, uluslararası ilişkilere yakışmayan, hoş bir gün değildi. Üzüntü duyduk. Bizim yanımızda olan devletimizin her kurumuna, cumhurbaşkanımıza, sayın dışişleri bakanımıza, spor bakanımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi ellerinden geldiği kadar iyi niyetleriyle yardımcı olmaya çalıştılar. Bize destek olan herkese, kulüplere, Türk halkına teşekkür ederiz. Açıkcası biz böyle olayları çok büyütme taraftarı değiliz. Her zaman barıştan, iyilikten yanayız. Ama bugün hem yorulduk hem de çok üzüldük" ifadelerini kullandı.