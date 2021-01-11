Fatih Terim açıklaması dikkat çekti

Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Fatih Terim hakkında 'Çok değerli bir hocamız' açıklamasında bulundu.

11 Ocak 2021 Pazartesi - 7:59
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı İrfan Can Kahveci'den konuyla ilgili cevap geldi.
 
Beyaz TV'de "Fatih Hoca istediğini açıkladı, Galatasaray'a gidecek misin?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih hoca çok değerli bir hocamız" cevabını verdi.
 
İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak'ın sözleri
 
"Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'ye olan ilgisini Fatih Terim de açıkladı fakat oyuncu Başakşehir'in mukaveleli futbolcusu. Galatasaray, ne zaman Başakşehir ile anlaşır ondan sonra biz devreye gireriz. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki görüşmeler transferde belirleyici olacak."
 
"İRFAN CAN'I AVRUPALILAR DA TAKİP EDİYOR"
 
"Pandemi dönemi nedeniyle Avrupa takımları transferde geçtiğimiz senelerde olduğu gibi hızlı hareket etmiyor. İrfan Can Kahveci'nin Şampiyonlar Ligi performansından sonra izleyenler, takip edenler var fakat bugün Real Madrid bile transfer yapmıyor. Futbolda düşen gelirler nedeniyle takımlar kiralık oyuncuları araştırıyor, pandemi dönemi olmasaydı İrfan Can Avrupa'da forma giyebilirdi."
 

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Etiketler: irfan can fatih terim
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