Fatih Terim Adem Ljajic'i veto etti

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, menajerler tarafından Galatasaray 'a önerildi ancak Fatih Terim bu öneriyi reddetti.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve siyah-beyazlı kulüpten garanti 3 milyon euro maaş alan Adem Ljajic menajerler tarafından, sarı-kırmızılı kulübün yönetimine sunuldu.