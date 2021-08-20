Fatih Terim Adem Ljajic'i veto etti

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Adem Ljajic menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildi.

20 Ağustos 2021 Cuma - 13:53
İLGİLİ HABERLER
Burak Elmas Oğulcan için Rizespor'la köprüleri attı! Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! Teixeira ve Batshuayi... Vitcor Nelsson'un derdi Ozornwafor! Galatasaray'da Mostafa Mohamed'de bir haller oldu PAOK'tan Luyindama'ya 2,5 milyon euro

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi ancak Fatih Terim bu öneriyi reddetti.
 
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve siyah-beyazlı kulüpten garanti 3 milyon euro maaş alan Adem Ljajic menajerler tarafından, sarı-kırmızılı kulübün yönetimine sunuldu.
 
1.7 milyon euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray Yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü ancak Terim, "İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz" diyerek transfer sürecini reddetti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ljajic galatasaray fatih terim beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'ta hiç beklenmeyen ayrılık! 3 ay önce imza atmıştı gidiyor... Beşiktaş'ta hiç beklenmeyen ayrılık! 3 ay önce imza atmıştı gidiyor...
Vitor Pereira Ozan Tufan'ın yerini doldurmak için iki isim verdi! Ali Koç zaman kaybetmeden...Vitor Pereira Ozan Tufan'ın yerini doldurmak için iki isim verdi! Ali Koç zaman kaybetmeden... FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç ve Vitor Pereira'ya büyük şok! Bitti denen iki yıldız elden kaçtıFENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç ve Vitor Pereira'ya büyük şok! Bitti denen iki yıldız elden kaçtı Muhammed Gümüşkaya yıldızlaştı Arda Güler tepkisi damga vurdu! 'Hiçbir zaman iyi insan olamayacaksın'Muhammed Gümüşkaya yıldızlaştı Arda Güler tepkisi damga vurdu! 'Hiçbir zaman iyi insan olamayacaksın'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.