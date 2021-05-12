Fatih Terim Ahmet Nur Çebi'nin sözlerini unutmadı

Geçtiğimiz hafta derbiden öne yaptığı açıklamalarla Galatasaray camiasının tepkisini çeken Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim'in de hedefi haline geldi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:14
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ahmet Nur Çebi'nin "Fatih Terim tabii alkışlayacak" sözünü tüm futbolcularına hatırlatmaya devam ediyor. Denizlispor ile oynanan maçtan önce soyunma odasında yaptığı konuşma da Ahmet Nur Çebi'nin sözlerini futbolcularına hatırlatan Fatih Terim, "Burası Galatasaray! Galatasaray dendiği zaman da herkes bir dakika düşünecek! Şimdi bugün ve bundan sonra herkesi bunu bir kez daha hatırlatacağız" dedi.
 
Karşılaşmanın ardından da açıklamalarda bulunan ve Ahmet Nur Çebi'nin sözlerine açık açık göndermede bulunan Fatih Terim, "Çok şükür bugünlere... Bir hafta önce, birkaç hafta önce söylenenler, yazılanlar, yapılanlar, her şey herkesin aklında. Her şey ortadaydı." ifadelerini kullandı.
 
Olası bir şampiyonluk durumunda Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözleri üzerinden şampiyonluk kampanyası yürütmek için hazırlıklarına başlayan Galatasaray Yönetimi de Çebi'nin "Tabii ki alkışlayacak" sözleri üzerine planlama yapıyor.

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Etiketler: ahmet nur çebi fatih terim
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