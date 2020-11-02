Fatih Terim Arda Turan kararını verdi

Ankaragücü maçında oyuna sonradan giren ve iyi top saklayan Arda Turan, Sivasspor deplasmanında ilk 11'de oyuna başlayacak.

02 Kasım 2020 Pazartesi - 14:05
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A.Gücü maçında sakatlanan Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir'in durumu bugün MR'ın ardından belli olacak. Adale ve kasığı çeken Marcao ve Saracchi Sivas'a yetişmezse, yerlerine Donk ile Linnes görev yapacak. Sağlık heyeti, takımın bankosu olan iki oyuncunun oynayabilmeleri için yoğun tedavi uygulayacak.
 
DİAGNE KAYIPLARDA
 
Falcao cezalı olduğu için bu hafta oynanan Ankaragücü maçında ilk 11 şansı bulan Mbaye Diagne bekleneni veremedi ve hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada forma giyen ve toplamda 198 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, ne gol ne de asist kaydedebildi. Diagne'ye yeniden kulübe yolu gözüktü.
 

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Etiketler: arda turan galatasaray
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