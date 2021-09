Fatih Terim: Sarri açıkçası beni mahcup etti

Lazio'yu iyi analiz ettiklerini söyleyen Fatih Terim, "Rakibimizi iyi analiz ettik. Lazio, hakikaten çok güçlü bir ekip. Her an her şeyi yapabilecek oyun culara sahip. Sürekli baskı yapan bir ekip. Kendi sahamıza kapanarak, Lazio'ya karşı pozisyon bulmak zor olduğu için önce baskıyla başladık, bekleyerek değil. Rakibi hataya zorladık zaman zaman.Direk gelmemelerini sağladık. 1 saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümüzü söyleyebilirim. İki taraf da 4-3-3 oynadı. Ancak biz biraz kenarları daha iyi kullandık. Top rakipteyken zaman zaman 10 kişi, çok dar alanda ve mesafede, takım boyunu kısa tutarak rakibimize çok pozisyon vermedik. Kendimiz oynayabildik. Kolay değil yılların Lazio'su karşısında bu genç çocuklar. Tecrübeleri arttıkça daha iyi işler yapacaklar. 3 puanla başlamak çok güzel bir şey. 1.5-2 yıl sonra seyircimizle Ali Sami Yen 'de ilk defa beraber olduk ve galibiyetle başladık. Müthiş bir şey. Seyircinin bu oyuna katkısı çok önemli. Nitekim, ritme katkıda bulundular. Biz daha da iyi oynar hale geldik. Maçın sonuna doğru gerekli oyunu, oyuncuyu, skoru koruma hamlelerimiz doğru oldu. İlk haftaya lider girmiş olduk. Bu da sevindirici." ifadelerini kullandı.