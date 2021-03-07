Fatih Terim: "Bu saha başımızı çok ağrıtacak"

"Yarım pozisyon vermeden, 1 değil, yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Linnes'in yaptığı iş değil zaten. TV'den bakarken yeşil görünüyor saha hiç de değil. Oyun cularım 45 dakika boyunca sahaya göre harika oynadı."

"İkinci yarı bu sahaya rağmen ki bu saha başımızı çok ağrıtacak, kötü yani. Sahaya rağmen yapmak istediklerimizi, oyun anlayışımızı gösterdiğimiz muhteşem bir 45 dakika oynadık. Sahaya rağmen."

"59. dakikada Onyekuru'ya yapılan harekete kart çıkmadı. Gedson'un ayağına da basıldı. Aynı saniyeler içinde ona da kart gösterilmedi. Galatasaray'a gelince hiç tereddütsüz, "içerisi dinleniyor."

"Oynamadığı için Ali Palabıyık top filan. Oyuncunun tabanını koymayacağını bilemez tabii. Biz Falcao'lar, Mustafa'lar, Emre, Diagne, bir sürü kırmızı kart ve çok 10 kişi oynadık. Daha bariz ne olabilir? Bu lig maçı kardeşim. Bunun pardonu yok, pardonu yok. Muhakkak her hafta bize bir şey oluyor, her hafta. Dakika 59. Bakın söylüyorum."

"Yarış devam ediyor. Bu arkadaşlara, sahalara rağmen devam edeceğiz. Bunlara bırakacak halimiz yok. Böyle olacak hali yok."